Robert Lewandowski zmiażdżony przez legendę. Grzegorz Lato nie gryzł się w język. Takie opinie o "Lewym" słyszy się rzadko

Jeszcze przez wiele miesięcy będzie pewien kłopot w jednoznacznej ocenie występu polskiej kadry na mistrzostwach świata w Katarze. Choć biało-czerwoni pierwszy raz od 36 lat wyszli z grupy, styl ich gry był wręcz fatalny. W rywalizacji z Meksykiem i Argentyną podopieczni Czesława Michniewicza nie pokazali nic, za co można byłoby ich pochwalić, a skórę kolegom bardzo często ratował Wojciech Szczęsny, jeden z niewielu jasnych punktów na mundialu.

Lewandowski ostro oceniony przez Latę. Dosadna opinia

Tego samego nie można powiedzieć o Robercie Lewandowskim, który choć zdobył dwie bramki, nie pokazał niczego szczególnego. W rozmowie z portalem Interia.pl o kapitana reprezentacji Polski został zapytany Grzegorz Lato. Były zawodnik ocenił, że 3. miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego dla "Lewego" to zbyt wysoka lokata. - Robert jest i tak za wysoko. Z reprezentacją on osiągnął niewiele, to były słabe mistrzostwa w jego wykonaniu! W Katarze Lewandowski był przeciętnym zawodnikiem! My go zasłaniamy jego przejściem do Barcelony, ale to przecież nie jest polska piłka, tylko hiszpańska, a wcześniej niemiecka, gdy strzelał dla Bayernu - powiedział były prezes PZPN.

- Ja natomiast rozliczam "Lewego" z tego, co zrobił w kadrze. Powtarzam, on jako kapitan on powinien stanąć, krzyknąć: "Jak ktoś nie chce biegać i walczyć, to niech spieprza z tego boiska!" Jak pan popatrzy na jego mecz z Argentyną: on się przesunął pięć metrów w prawo i pięć metrów w lewo. Żadnego sprintu. Wspaniały zawodnik, kibicuję mu, jak najbardziej, ale nasza reprezentacja żadnego sukcesu nie osiągnęła z nim, tej klasy piłkarzem - ocenił Lato.

