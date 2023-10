Szczery komentarz legendy o opasce kapitańskiej dla Piotra Zielińskiego. Roman Kosecki nie zostawił pola do dyskusji, klarowne stanowisko

Bartłomiej Wdowik o powołaniu do reprezentacji Polski. As Jagiellonii będzie odkryciem w talii selekcjonera?

Temat opaski kapitańskiej w reprezentacji Polski podnoszony jest bardzo często. Po nieudanych występach z Wyspami Owczymi i Albanią we wrześniu ponownie zaczęto mówić, że Robert Lewandowski powinien zrzec się funkcji kapitana. O możliwość odebrania napastnikowi opaski na stałe pytany został Michał Probierz, ale nowy selekcjoner szybko ucinał temat i jasno mówił, że w tej kwestii niczego nie zamierza zmieniać. Los chciał, że na pierwszym zgrupowaniu Probierza Lewandowski nie pojawił się z powodu urazu i trzeba było szukać nowego kapitana.

Kosecki o opasce kapitańskiej dla Zielińskiego

W poniedziałek wyjaśniło się, że kapitanem reprezentacji w najbliższych meczach będzie Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli na konferencji prasowej przyznawał, że cieszy się zaufania, jakim obdarzył go selekcjoner i że rola kapitana to zawsze zaszczyt. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty o nowej funkcji Zielińskiego wypowiedział się Roman Kosecki. - To zawodnik doświadczony, gra w reprezentacji już od wielu lat i to dla mnie naturalny kandydat - powiedział zawodnik, który sam pełnił w przeszłości rolę kapitana.

- Nie ma Kamila Glika, nie ma Grzegorza Krychowiaka, kontuzjowany jest Lewandowski, więc zostaje Zieliński. Jak najbardziej do tej roli pasuje. Na dodatek jest w bardzo dobrej formie i liczę, że poprowadzi kadrę do bardzo potrzebnych nam zwycięstw - uważa 69-krotny reprezentant Polski.