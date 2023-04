Najlepsza 11-tka

Sztuczna inteligencja pominęła Lewandowskiego! To może go zaboleć! AI wybrało najlepszą 11-tkę w historii polskiego futbolu

Robert Lewandowski dla wielu kibiców jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. Fani nie mają wątpliwości, że przez lata swoimi osiągnięciami przebił nawet Zbigniewa Bońka. Nie wszyscy jednak podzielają to zdanie! Każda z osób podchodzi do sprawy kompletnie subiektywnie. Sztuczna inteligencja bazuje jednak na faktycznych dokonaniach. Co ciekawe, zdecydowała się ona na pominięcie polskiego piłkarza. Jak wygląda najlepsza 11-tka w historii polskiego futbolu według AI?