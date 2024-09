Tak Polska grała ze Szkocją, od tylu lat czekamy na wygraną! Bohaterem był Zbigniew Boniek, zobacz gola legendy polskiego futbolu [WIDEO]

To będzie dwunasty mecz w historii

Pierwszy mecz został rozegrany w 1958 roku. Wtedy przegraliśmy 1:2 ze Szkocją. Ogólny bilans tych konfrontacji to trzy wygrane Polski, sześć remisów i 2 porażki, przy bilansie 15-14 na korzyść rywali. Teraz podopieczni Michała Probierza będą mogli poprawić ten dorobek. Zagrają na Hampden Park na inaugurację Ligi Narodów. Niestety, Biało-czerwoni notują serię sześciu spotkań bez zwycięstwa ze Szkotami.

To on zastąpi Wojciecha Szczęsnego w bramce kadry? Piotr Czachowski nie ma wątpliwości, jasny przekaz

Boniek dał zwycięstwo w Poznaniu

Po raz ostatni pokonaliśmy ich - UWAGA - w 1980 roku. Miało to miejsce w Poznaniu, a bohaterem był Zbigniew Boniek. To właśnie on strzelił gola. Dostał piłkę na polu karnym, odwrócił się i strzałem z lewej nogi z ok. 11 metrów trafił do siatki przeciwnika. Miało to miejsce w 69. minucie. Zagraliśmy wtedy w następującym składzie: Piotr Mowlik - Marek Dziuba (66. Włodzimierz Ciołek), Paweł Janas, Władysław Żmuda, Hieronim Barczak - Leszek Lipka, Zbigniew Boniek, Adam Nawałka - Grzegorz Lato, Kazimierz Kmiecik, Andrzej Pałasz (45. Stanisław Terlecki)

Ivica Vrdoljak o reprezentacji Chorwacji. Były kapitan Legii wskazuje mocny punkt kadry, to na niego musimy uważać [ROZMOWA SE]

Tak graliśmy ze Szkocją:

* 1.06.1958, Warszawa: POLSKA - Szkocja 1:2

* 4.05.1960, Glasgow: Szkocja - POLSKA 2:3

* 23.05.1965, Chorzów: POLSKA - Szkocja 1:1 (el. MŚ 1966)

* 13.10.1965, Glasgow: Szkocja - POLSKA 1:2 (el. MŚ 1966)

* 28.05.1980, Poznań: POLSKA - Szkocja 1:0

* 19.05.1990, Glasgow: Szkocja - POLSKA 1:1

* 25.04.2001, Bydgoszcz: POLSKA - Szkocja 1:1

* 5.03.2014, Warszawa: POLSKA - Szkocja 0:1

* 14.10.2014, Warszawa: POLSKA - Szkocja 2:2

* 8.10.2015, Glasgow: Szkocja - POLSKA 2:2

* 24.03.2022, Glasgow: Szkocja - POLSKA 1:1

Bartosz Kapustka odzyskał wigor w ekstraklasie, wraca do... ustawień fabrycznych? Marek Jóźwiak o wyczynach gwiazdy Legii

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Zbigniew Boniek był dobrym prezesem PZPN-u? Tak, zrobił dużo dobrego Nie, był fatalny w swoich rządach Trudno powiedzieć