Ivica Vrdoljak o reprezentacji Chorwacji. Były kapitan Legii wskazuje mocny punkt kadry, to na niego musimy uważać [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Co jest celem reprezentacji Chorwacji w Lidze Narodów?

Ivica Vrdoljak (były chorwacki kapitan Legii): - Przypomnę, że w poprzedniej edycji zagraliśmy w finale. Nie obawiamy się nikogo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do wygrywania. Liczymy na to, że będziemy punktować. Najważniejsze, żeby wyjść z grupy. O tym mówił trener Zlatko Dalić. Jednak trzeba pamiętać także, że następuje zmiana generacji w kadrze. Ostatnio także kilku graczy wypadło przez kontuzje. Może w tej sytuacji trener zmieni ustawienie, aby wykorzystać potencjał w pomocy do gry kombinacyjnej?

- Jednak najwięcej wciąż zależy od Luki Modricia. Czy jego rolę przejmie Mateo Kovacić?

- Modrić jest naszym najlepszym piłkarzem. Tu nie ma dyskusji. Ale trzeba być uczciwym: on nam nie wygra tych meczów. Luka wciąż ma to podanie, ten błysk, ale inni muszą mu pomagać. Wspomniany Kovacić ma gaz, potrafi zdobywać przestrzeń, ale rzadko te swoje atuty pokazywał w kadrze. Każdy zna skalę jego talentu. Był w wielkich klubach. Jednak ten sezon w Manchesterze City rozpoczął znakomicie.

- Weźmie zatem na siebie odpowiedzialność na grę kadry?

- Jeśli Kovacić będzie dalej tak wyglądał jak teraz, to nie musimy się o nic martwić. Chciałbym, aby w takiej dyspozycji był jak najdłużej. Wcześniej zdarzało mu się, że raz błysnął, a potem znikał. Nie był powtarzalny. Może teraz ma świadomość, że jest w życiowej formie i musi być liderem środka pola kadry?

- Ze starej gwardii w kadrze jest także Ivan Perisić. Czego się po nim spodziewać?

- W ostatnich latach duet Modrić - Perisić zdecydowanie najwięcej dał reprezentacji. Jego atutem była szybkość, ale po operacji różnie z tym bywa. To zawsze był pracowity piłkarz. Widać u niego wolę walki i ambicję. Ostatnio pozostawał bez klubu. Selekcjoner Dalić mówił, że chce mu w tym pomóc. Może to jedno z jego ostatnich powołań, bo nie oferuje już tak dużo jak wcześniej.

- Liderem defensywy jest Josko Gvardiol z Manchesteru City. To on będzie próbował zatrzymać Roberta Lewandowskiego?

- Kiedyś przepowiadałem, że to będzie klasowy piłkarz. Jest ważnym punktem całej formacji. To inteligentny zawodnik. Jestem spokojny, gdy on jest w składzie i gra jako środkowy obrońca. Ale z tym różnie bywa, bo na Euro raz grał w środku, innym razem z lewej strony. Zarówno Gvardiol, jak i Lewy to klasowi gracze. Mają swoje atuty, więc będą ciekawe pojedynki między nimi. Jak mówimy o obronie, to liczyłem, że teraz szansę dostanie Fran Tudor z Rakowa, bo jest problem z prawej strony. Jednak trener nie zdecydował się go powołać.

- Na co zatem powinni nastawić się Polacy?

- Wiadomo, że na papierze, to my jesteśmy wyżej notowani. Jednak Polska musi patrzeć na siebie, także ma swoje atuty. Wiem, że potraficie zagrać niesamowite mecze, tak jak na przykład z Francją na Euro. Podobał mi się ten występ. Błysnął Kacper Urbański, który wniósł dużo kreatywności. Typuję wygraną Chorwacji 2:1.

