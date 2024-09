To on zastąpi Wojciecha Szczęsnego w bramce kadry? Piotr Czachowski nie ma wątpliwości, jasny przekaz

Jan Tomaszewski ciska potężne gromy na Piotra Zielińskiego. "Po jaką cholerę on to robi?!"

Nigdy nie marudził

Wprawdzie Skorupski zadebiutował w reprezentacji Polski przed 12 laty, ale do tej pory rozegrał w niej tylko 11 meczów. Zachwycił podczas EURO 2024, gdy w spotkaniu z Francją bronił kapitalnie i został wybrany MVP zawodów. Kylian Mbappe pokonał go dopiero strzałem z rzutu karnego. - Z Francją pokazał klasę, bronił wyśmienicie - przypomina Czachowski. - To był odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jego postawa mnie nie zdziwiła, bo gdy wcześniej w kadrze dostawał szansę, to nigdy nie zawodził. Mimo że przez te wszystkie lata pozostawał w cieniu, to nigdy nie marudził. Był cierpliwy - przekonuje.

Jan Tomaszewski ciska potężne gromy na Piotra Zielińskiego. "Po jaką cholerę on to robi?!"

Godnie zastąpi Szczęsnego

Czachowski docenia klasę bramkarza Bologny i wskazuje go na na następcę Szczęsnego. - Uważam, że trener Michał Probierz będzie stawiał właśnie na niego - tłumaczy. - Godnie zastąpi Wojtka. Skorupski jest najlepszy wśród bramkarzy reprezentacji. O jego dyspozycję jestem spokojny. Udowodnił, co potrafi, zarówno w kadrze, jak i w Bolonii, gdzie przez lata zapracował na szacunek. Teraz będzie miał jeszcze okazję sprawdzić się w Lidze Mistrzów, choć w tych rozgrywkach sukcesu jego drużynie nie wróżę – zaznacza.

Cezary Kucharski wytknął to Lewandowskiemu. Nie miał oporów, aby powiedzieć o tym głośno. W tym napastnik zawodzi

Świetnie wyprowadza piłkę...

Wylicza za to atuty bramkarza Bologny. - Skorupski jest bardzo dobry na linii, ma świetny refleks – ocenia. - Lepiej wyprowadza piłkę ręką niż nogą. Teraz to jego konkurenci w kadrze będą musieli czekać do momentu aż powie koniec. Wydaje się, że licznik jego występów mocno pójdzie w górę - prognozuje.

Krzysztof Piątek odpalił pistolety, powtórzy to w Glasgow. Już kiedyś ratował tam kadrę

Szkoci to zadziorny naród, jak mają dzień, to...

Przed reprezentacją Polski wyjazdowy mecz ze Szkocją w Lidze Narodów. - Rywale to zadziorny naród, jak mają dzień, to nikogo się nie boją - opisuje. - Skorupski będzie miał okazję, aby się wykazać. Choć wolałbym, aby nie miał za dużo roboty. Ale on sobie poradzi w każdych warunkach. W głowie mam jego genialną interwencję z meczu z Empoli. Chciałbym, aby w Glasgow kadra pokazała coś więcej niż przebłyski na Euro. Chciałbym zobaczyć progres naszej drużyny. Liczę na to, że będzie stwarzała sobie sytuacje i grała w piłkę, a nie tylko przeszkadzała. Chcemy się utrzymać w Lidze Narodów, więc remis to minimum - wylicza.

Grzegorz Lato przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów ma prośbę do Roberta Lewandowskiego. Zgadzacie się z nim? [ROZMOWA SE]

Naciskał obrońcę Szkotów, a ten zrobił to...

Przed 34 laty Czachowski wystąpił w meczu ze Szkocją. Biało-czerwoni zremisowali 1:1 na Hampden Park. - To było szalone spotkanie - wspomina. - Było dużo biegania. Selekcjoner Andrzej Strejlau przed zawodami zastrzegł: Czaszka masz mi biegać non-stop, walczyć o każdą piłkę, bo inaczej grasz tylko połowę. Nie zmienił mnie, grałem do końca. W drugiej połowie Darek Wdowczyk popisał się świetnym podaniem na dobieg. Tak naciskałem obrońcę gospodarzy, że ten przelobował własnego bramkarza z linii pola karnego! Piłka wpadła pod poprzeczkę! Trener Strejlau podsumował to krótko: mówiłem ci Czaszka, że to bieganie będzie ci się opłacało - opowiada Czachowski.

Wstrząsające, co działo się na porządku dziennym w szatni Barcelony! Cała prawda wyszła na jaw, aż trudno uwierzyć w te doniesienia

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Kto jest lepszym bramkarzem: Wojciech Szczęsny czy Łukasz Skorupski? Wojciech Szczęsny Łukasz Skorupski Trudno powiedzieć