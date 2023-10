Te informacje o przeszłości Michała Probierza przyprawiają o zawrót głowy! Aż trudno to sobie wyobrazić

Bartłomiej Wdowik o powołaniu do reprezentacji Polski. As Jagiellonii będzie odkryciem w talii selekcjonera?

Ostatnie miesiące nie rozpieszczały kibiców reprezentacji Polski, którzy musieli patrzeć na kolejne słabe wyniki biało-czerwonych, co doprowadziło ostatecznie do zwolnienia Fernando Santosa oraz pojawienie się wielu plotek dotyczących chociażby Roberta Lewandowskiego. Lekiem na całe zło ma być Michał Probierz, który do tej pory dobrze znany był przede wszystkim kibicom interesującym się na co dzień polską piłką klubową oraz reprezentacjami młodzieżowymi. Kiedy nowy selekcjoner objął stery w pierwszej reprezentacji, szersze grono kibiców mogło zapoznać się z anegdotami i historiami dotyczącymi Michała Probierza.

Kiedy jasne stało się, że to właśnie Michał Probierz, a nie Marek Papszun zastąpi Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, "Przegląd Sportowy Onet" przygotował długą listę ciekawostek o następcy Portugalczyka. Jedna z nich dotyczyła jego uwielbienia do kawy. Napój ten trener miał w zwyczaju spożywać tak często, że wielu ludzi otworzy szeroko oczy ze zdziwienia.

Jak się bowiem okazuje, Michał Probierz miał wypijać dziennie aż siedem, a w porywach nawet i osiem filiżanek kawy dziennie. Taka ilość przyjętej kofeiny z pewnością pomagała mu w natłoku obowiązków, jednak dzisiaj selekcjoner ma wypijać zdecydowanie mniej filiżanek kawy, co wiąże się z prowadzeniem zdrowszego trybu życia oraz powiększonej wiedzy w zakresie odżywiania i ludzkiego organizmu.