Te życzenia Mateusza Borka przejdą do historii! Dziennikarz dał Michałowi Probierzowi wybór, szczęście będzie potrzebne

Michał Probierz został zapytany, co chce pod choinkę. Odpowiedź mogła być tylko jedna, wskazał to bez wahania

Kibice reprezentacji Polski, a także sami piłkarze mogą być zawiedzeni, sytuacją w jakiej znaleźli się "biało-czerwoni". Po mundialu w Katarze nie został przedłużony kontrakt Czesławowi Michniewiczowi, a Cezary Kulesza sięgnął po doświadczonego szkoleniowca - Fernando Santosa. Portugalczyk dużo nie pomógł, wręcz przeciwnie, ponieważ za jego kadencji doszło do wielu wpadek, które wpłynęły na bezpośredni awans kadry na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Po zwolnieniu Santosa, PZPN postanowił dać szansę Michałowi Probierzowi. Bilet na imprezę w Niemczech nadal jest sprawą otwartą, tylko należy pokonać w barażach Estonię, a później zwycięską ekipę z pary Walia/Finlandia.

TAKIE ŻYCZENIA OTRZYMAŁ MICHAŁ PROBIERZ OD MATEUSZA BORKA! DZIENNIKARZ POWIEDZIAŁ O TYM WPROST

Mateusz Borek, podczas jednego z formatów w "Kanale Sportowym" złożył życzenia aktualnemu selekcjonerowi. Propozycja dziennikarza była zrozumiała przez wyniki, jakimi kończyły się ostatnie mecze reprezentacji Polski. - Życzę jego reprezentacji, żeby na pewno nie była w dołku formy w końcówce marca, kiedy będziemy grać. Żeby wszyscy trafiali do dołka, a może bardziej do siatki rywali. Co mam dla Michała? Michale drogi, do wyboru - albo czterolistna koniczynka, albo podkowa na szczęście - także słuchaj stary, trzymamy kciuki, możesz sobie wybrać co chcesz, natomiast umówmy się, to szczęście naprawdę będzie potrzebne selekcjonerowi, byśmy przeżyli wspólnie imprezę w Niemczech rangi mistrzostw Europy - podsumował współtwórca "Kanału Sportowego".