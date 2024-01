i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz, Robert Lewandowski

Wszystko powiedział!

To Michał Probierz sądzi o Robercie Lewandowskim. Dobitny komentarz, już tego nie ukrywa

Michał Probierz postanowił odnieść się do sprawy Roberta Lewandowskiego i zamieszania w Barcelonie. Selekcjoner powiedział, co sądzi o grze kapitana kadry w barwach klubu i o tym, jaką rolę były snajper odgrywa wobec zamieszania w swojej drużynie. To naprawdę o nim sądzi!