Chorwacki szkoleniowiec zaczął od wyjazdowej wygranej z Piastem 2:0, a teraz zadebiutował przed publicznością w Łodzi. I jego zespół zaprezentował się okazale, bo ponownie zwyciężył i najwyraźniej polubił wynik 2:0, bo w takim rozmiarze rozprawił się z Lechią, która potrzebuje punktów, bo walczy o utrzymanie miejsca w ekstraklasie. W poprzedniej kolejce gdańszczanie sprawili sensację, bo pokonali u siebie Jagiellonię. Jednak z łodzianami nie poszło im już tak łatwo.

Fran Alvarez zachwycił strzałem z rzutu wolnego

Wszystko rozstrzygnęło się w końcówce pierwszej połowy, gdy Widzew zadał dwa ciosy. Pierwszego po bardzo ładnej akcji drużyny, w której piłka chodziła od nogi do nogi, a całość zakończył Juljan Shehu. To nie był koniec emocji przed przerwą. Zadbali o nie łodzianie. Najpierw Bartłomiej Pawłowski nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan gospodarzy trafił w poprzeczkę z jedenastu metrów. Ale dramaturgia trwała dalej. Za moment Fran Alvarez w doliczonym czasie z zegarmistrzowską precyzją wykonał rzut wolny. Hiszpan uderzył z prawej stony tak, że piłka odbiła sie od słupka i wpadła do siatki Lechii. Bramkarz Bohdan Sarnawskyj nie zareagował. Podsumowując: trener Żeljko Sopić zaczął pracę w Widzewie z wysokiego pułapu: od dwóch zwycięstw. Chorwat bez żalu pożegnał też napastnik Saida Hamulicia.

Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 2:0

Bramki:

1:0 Juljan Shehu 39. min, 2:0 Fran Alvarez 45. min

Żółte kartki:

Marek Hanousek, Mateusz Żyro (Widzew Łódź) - Anton Carenko, Bujar Pllana (Lechia Gdańsk)

Sędziował: Łukasz Kuźma. Widzów: 17 528

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Peter Therkildsen, Mateusz Żyro, Polydefkis Volanakis, Samuel Kozlovsky - Jakub Sypek (67. Kamil Cybulski), Marek Hanousek, Fran Alvarez (82. Sebastian Kerk), Juljan Shehu, Bartłomiej Pawłowski (46. Szymon Czyż) - Lubomir Tupta (67. Hubert Sobol)

Lechia Gdańsk: Bohdan Sarnawski - Dominik Piła, Bujar Pllana, Elias Olsson, Miłosz Kałahur - Anton Carenko (70. Kacper Sezonienko), Tomasz Neugebauer (83. Louis D'Arrigo), Tomasz Wójtowicz (53. Iwan Żelizko), Bohdan Wjunnyk, Maksym Chłań (83. Michał Głogowski) - Tomas Bobcek

W tym roku Widzew długo zawodził, ale już się rozkręcił to idzie jak taran! Tym razem łodzianie pokonali u siebie 2:0 Lechię Gdańsk w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To już trzecia wygrana z rzędu gospodarzy, a druga pod wodzą nowego trenera Żeljko Sopicia

