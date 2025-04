Rafał Wolsztyński z pierwszym golem w tym roku

W poprzedniej kolejce Stal wpadła pod Motor, który rozbił mielczan 4:1. Po tym spotkaniu pracę stracił Janusz Niedźwiedź. Jego miejsce zajął Ivan Djurdjević, który poprzednio w ekstraklasie prowadził przed dwoma laty Śląsk. Debiut z Cracovią zaczął się dla Serba obiecująco. Ivan Cavaleiro zagrał na pole karne, a tam czujność obrońców gości zgubił Rafał Wolsztyński, który piękną główką pokonał bramkarza Sebastian Madejskiego. Podający zaliczył drugą asystę w drugim meczu z rzędu, a strzelając pierwszego gola w tym roku i czwartym w sezonie. W końcówce pierwszej połowy Wolsztyński asystował, a Fryderyk Gerbowski posłał piłkę do siatki Pasów, ale sędzia gola nie uznał, bo gracz gospodarzy był na pozycji spalonej.

Jednak Stal nie zdołała utrzymać korzystnego wyniku, choć w drugiej połowiewymarzoną sytuację miał Robert Dadok. Wbiegł na pole karne i oddał strzał. Tyle że zabrakło precyzji i piłka minęła bramkę krakowskiej drużynyn. Za moment nie pomylił się za to Benjamim Kallman, który urwał się obrońcom, wbiegł na pole karne i pewnym strzałem pokonał bramkarza Jakuba Mądrzyka. To bramka numer 16 w tym sezonie i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. Czy as Cracovii sięgnie po snajperskie berło? W tej sytuacji zawinił... Dadok, który nie upilnował Kallmana. Po chwili Ajdin Hasic huknął zza pola karnego, ale jego bramka także nie została uznana z powodu spalonego. W końcówce zawodów napastnik reprezentacji Finlandii mógł zapewnić Pasom wygraną. Uderzył po ziemii, ale świetnie jego strzał wybronił bramkarz Mądrzyk.

Stal juz siedem meczów bez wygranej z rzędu!

Dla Stali to już siódmy z rzędu mecz bez wygranej. W następnej kolejce spotkanie za sześć punktów, czyli starcie z Lechią, która także ma nóż na gardle. Wprawdzie mielczanie wydostali się ze strefy spadkowej, bo zajmują 16. miejsce, ostatnie bezpieczne. Jednak mają tyle samo punktów co wspomniana Lechia, która teraz walczy na wyjeździe z Widzewem.

Stal Mielec - Cracovia 1:1

Bramki:

1:0 Łukasz Wolsztyński 11. min, 1:1 Benjamin Kallman 59. min

Żółte kartki:

Robert Dadok (Stal Mielec) - Martin Minczew, Gustav Henriksson (Cracovia)

Sędziował: Piotr Lasyk. Widzów: 5 184

Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Piotr Wlazło, Mateusz Matras, Bert Esselink - Robert Dadok (82. Alvis Jaunzems), Maciej Domański (82. Adrian Bukowski), Pyry Hannola, Krystian Getinger - Fryderyk Gerbowski (59. Dawid Tkacz), Łukasz Wolsztyński (71. Jean-David Beauguel), Ivan Cavaleiro (82. Damian Kądzior)

Cracovia: Sebastian Madejski - Jakub Jugas, Gustav Henriksson, Virgil Ghita - Otar Kakabadze, Fabian Bzdyl (46. Bartosz Biedrzycki), Mikkel Maigaard, David Kristjan Olafsson (46. Amir Al-Ammari) - Ajdin Hasic, Benjamin Kallman, Martin Minczew (51. Filip Rózga)

Piłkarze Stali przegrali cztery mecze z rzędu i widmo spadku zagląda im w oczy. Trener Ivan Djurdjević podjął się misji ratowania mielczan przed degradacją. Jest mały promyk nadziei dla klubu z Podkarpacia. W jego debiucie, Stal zremisowała 1:1 z Cracovią w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ten sposób przerwała koszmarną serię przegranych i wydostała się ze strefy spadkowej. Zapewne tylko na moment...

