i Autor: AP Photo/Bernat Armangue Wojciech Szczęsny

To wystarczyło

Fani Wojciecha Szczęsnego rozpływają się nad bramkarzem. Wystarczył jeden gest. Fala komentarzy

Wojciech Szczęsny wywalczył miejsce w podstawowym składzie Barcelony. Dla polskiego bramkarza nie było to łatwe, ponieważ przez pierwsze kilka miesięcy musiał się pogodzić z rolą rezerwowego, jednak wszystko zmieniło się wraz z początkiem 2025 roku. 34-latek stał się prawdziwym talizmanem Barcelony, ponieważ z nim w składzie podopieczni Hansiego Flicka jeszcze nie ponieśli porażki, a przez to nie było trudno o sympatię kibiców. Nagranie z udziałem Szczęsnego znowu doprowadziło fanów do szaleństwa.