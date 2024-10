Tomasz Kłos ostro po występie kadry, celne uwagi? Padły słowa o przedszkolu i kryteriach powołań

Jan Bednarek o klasie i jakości Portugalii, momentach polskiej kadry. To zaważyło o sukcesie rywali

Obnażyli nasze słabe punkty

Portugalia grał szybko i pomysłowo. Jeszcze w pierwszej połowie zdobyła dwie bramki. W końcówce za sprawą Piotra Zielińskiego powiało nadzieją, ale goście szybko pokazali, kto rządz i przypieczętowali wygraną. - Portugalczycy obnażyli wszystkie nasze słabe punkty, szczególnie w grze defensywnej - powiedział Tomasz Kłos, cytowany przez PAP. - W pełni kontrolowali mecz, dyktowali warunki i grali tak jak chcieli: wiedzieli, kiedy przyspieszyć, skonstruować atak, wykorzystać nasze słabe strony i osiągnąć cel. Do tego ich zaangażowanie w grę w porównaniu do naszych zawodników było bardzo widoczne - stwierdził.

Nic dobrego nie powie o Oyedele

Były obrońca kadry ocenił też występ pomocnika Legii. Maximillian Oyedele zagrał w kadrze po raz pierwszy. - Nic dobrego nie powiem też o debiutancie Maximillianie Oyedele - wypalił Kłos, cytowany przez PAP. - Zastanawiam się, jakie są kryteria powołań do kadry, bo czasami robimy z niej "nagrodowe przedszkole" za dwa przebłyski w lidze. Ale z drugiej strony mecze w Lidze Narodów są sprawdzianami przed eliminacjami do mistrzostw świata. Dopiero w nich, jeżeli będzie za co, będę prawdziwym krytykiem - zapowiedział były filar drużyny narodowej.

