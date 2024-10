Maximillian Oyedele z Portugalią nie pokazał za wiele. Ten komentarz byłego kadrowicza mówi wszystko

Wawrzyniak nie pozostawił złudzeń

Powołanie otrzymał po kilku występach w warszawskim zespole, w których pokazał się z dobrej strony. Selekcjoner Michał Probierz szuka defensywnego pomocnika i dał mu szansę w meczu z Portugalią. Obiecujący piłkarz od razu został zatem rzucony na głęboką wodę. Najwyraźniej nastąpiło to zbyt wcześnie, bo obiecujący gracz nie sprostał oczekiwaniom. W pierwszej połowie nie przerwał m.in. rajdu Rafaela Leao, po którym padła druga bramka dla rywali. Główny zarzut, który kierowano pod jego adresem było to, że nie biega. - Nie widziałem debiutu piłkarza w reprezentacji Polski, który by przeszedł tak obok meczu jak Oyedele - tak surowo ocenił go Jakub Wawrzyniak, były kadrowicz w TVP Sport.

Jan Tomaszewski brutalnie rozlicza reprezentację po porażce z Portugalią: „Panie Probierz! Michał! Kadra to nie pipidówa!”

Nie można mu robić takiej krzywdy

Pomocnik Legii wyszedł także na drugą połowę, a w 66. minucie zastąpił go Jakub Moder. Z kytyką Oyedele nie zgadza się m.in. Piotr Zieliński, który strzelił gola i był najlepszym naszym graczem w starciu z Portugalią. - Uważam, że nie można też tak komentować - powiedział pomocnik Interu. - To jest młody chłopak, grał z Portugalią. Nie można mu robić takiej krzywdy od razu rzucając takie słowa, że przeszedł obok meczu. Starał się chłopak. Jest młody, na pewno jeszcze dużo przed nim. Uważam, że naprawdę ma dobry potencjał i fajne możliwości, żeby na tej szóstce grać - przekonywał Zieliński.

Michał Probierz o przyczynach porażki z Portugalią. Wskazał, co nie funkcjonowało w polskiej kadrze, padły słowa o lekcji

Selekcjoner w niego wierzy

Selekcjoner Michał Probierz także starał się nie krytykować młodego piłkarza. - Pierwszą połowę na pewno nieźle grał - ocenił trener Probierz w TVP Sport. - Bo grał bezpiecznie. Dwa, trzy razy jeszcze nie wyszedł tam, gdzie chcieliśmy. Ale w drugiej połowie tempo trochę siadło i było widać, że już nie wychodził. To jest różnica między ligą. Ale odebrałbym ten jego debiut pozytywnie. I tak samo Michaela Ameyawa, który szukał pojedynków 1 na 1, czyli to, co jest w piłce najważniejsze. Wierzę, że będziemy mieli pożytek z tych zawodników - dodał szkoleniowiec.

Tomasz Hajto uderzył z całej siły w reprezentację Polski. Nie hamował się przed najmocniejszym osądem, ma radę dla Probierza!

Będzie z niego pożytek?

Oyedele z Portugalią nie pokazał za wiele. Ale czy w ten sposób przekreślił już swoje szanse na kolejne występy? Obrońca Paweł Dawidowicz został zapytany, czy pomocnik Legii to piłkarz, który może rozwiązać problem kadry na pozycji defensywnego pomocnika. - Tak, jak najbardziej - odparł obrońca Hellas Werona. - Dostał w pierwszym meczu Portugalię, z którą trzeba się lepiej przesuwać, trochę szybciej wyskakiwać. Na pewno jest to dobry piłkarz. Wiadomo, że dostał ciężki mecz, ale poczekajmy. Myślę, że będziemy mieli z niego pożytek - podkreślił Dawidowicz.

Roberto Martinez o sile reprezentacji Portugalii. Na to zwrócił uwagę w grze Polaków, ma rację?

Kapitan Kapustka poczeka na szansę

W kadrze na mecz z Portugalią znalazł się także Bartosz kapustka, który wrócił do kadry po ośmiu latach. Tym razem trener Probierz nie zdecydował się z niego skorzystać. Czy kapitan Legii dostanie szansę w meczu z Chorwacją?

Gorący komentarz z polskiej szatni po porażce z Portugalią. Karol Świderski nie owijał w bawełnę

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć