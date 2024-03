Tych piłkarzy Michał Probierz na pewno nie powoła na baraże. Padły nazwiska

Wydało się, co Michał Probierz mówił o Piotrze Zielińskim! Selekcjoner reprezentacji Polski postawił sprawę jasno

Marcowe wyzwanie reprezentacji Polski wzbudza wielkie emocje wśród kibiców. Po fatalnych eliminacjach i porażkach z Albanią i Czechami - Polska zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie. Regulamin UEFA i wysoka utrzymanie w 1. dywizji Ligi Narodów - to sprawia, że biało-czerwoni wciąż mają szansę zakwalifikować się do mistrzostw Europy.

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że ostateczny skład reprezentacji zostanie ogłoszony 14 marca, na tydzień przed meczem z Estonią. Kto zostanie wybrany do drużyny narodowej? Selekcjoner Michał Probierz już kilkukrotnie zaskakiwał swoimi nominacjami: w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą odniósł się do opinii, że w składzie powinien znaleźć się 19-letni Kacper Urbański, który coraz częściej gra we włoskiej Bolonii.

- Nie, nie. Nie chcemy teraz w jakikolwiek sposób ryzykować. Jest U-21, gdzie też musi sobie wywalczyć miejsce, bo jak popatrzymy to rywalizacja w U-21 jest bardzo duża - powiedział. Wykluczył również skorzystanie z usług bramkarza Legii Warszawa Kacpra Tobiasza, który walczy o miejsce w młodzieżowej kadrze.

Mecz z Estonią odbędzie się 21 marca w Warszawie. Jeśli Polska wygra, pięć dni później zagra na terenie rywala ze zwycięzcą meczu Walia-Finlandia o awans do Euro 2024.

