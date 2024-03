Hejtowany Kacper Tobiasz pokazał, jak wygląda jego dziewczyna. Oczy wyszły z orbit

Kacper Tobiasz to człowiek, który w sercu ma nie tylko Legię Warszawa. Choć wiele razy deklarował i udowadniał wielkie przywiązanie do barw stołecznej ekipy, to w życiu prywatnym jego uczucia skierowane są ku pięknej Oli Stępień. Para jest ze sobą już od dłuższego czasu i niewykluczone, że mimo młodego wieku już planuje wspólną przyszłość - zarówno tę bliższą, jak i dalszą. Tobiasz ostatnio pewnie może liczyć na jeszcze większe wsparcie wybranki serca, gdy znalazł się w ogniu krytyki ekspertów i kibiców za niedawne występy między słupkami drużyny z Łazienkowskiej.

Kacper Tobiasz publicznie z dziewczyną

Nieco przez przypadek Kacper Tobiasz zaliczył także debiut na wielkim ekranie. Niedawno premierę miał dokument "Legia. Do końca" stworzony na potrzeby platformy Amazon Prime Video. Zanim produkcja trafiła na platformę streamingową, odbyła się jego uroczysta premiera w warszawskiej galerii handlowej "Złote Tarasy". W kinie Tobiasz pojawił się, a jakże, z Olą Stępień. Oboje wyglądali wspaniale i przyciągali uwagę na czerwonym dywanie. Bez wstydu zajadali się też popcornem na sali.

Kacper Tobiasz stracił miejsce w składzie

W rundzie jesiennej Kacper Tobiasz był pewniakiem do gry w składzie Legii. Choć czasami zdarzały mu się niedociągnięcia, to na ogół spisywał się poprawnie. Jednak po przerwie zimowej coś się wyraźnie popsuło. Bramkarz popełniał błędy i w efekcie tego trener Kosta Runjaić postanowił ugiąć się pod presją krytyki środowiska skupionego wokół drużyny i odstawił podopiecznego. W ostatnich spotkaniach w bramce Legii oglądaliśmy więc Dominika Hładuna, a sam Tobiasz musi ostro pracować, by wrócić do dobrej formy i regularnej gry.