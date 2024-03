Niepokojąca cisza u Celii Krychowiak. Żona piłkarza rozpięła spodnie 30 tygodni temu i zamilkła na amen

Doświadczona modelka do tej pory w mediach społecznościowych brylowała i pokazywała coraz to nowsze i coraz to śmielsze ujęcia. Wiele z nich pochodziło z profesjonalnych sesji, gdzie pozy żony Grzegorza Krychowiaka były odpowiednio dobierane np. do garderoby. Niektóre jednak to owoc życia prywatnego. Celia Krychowiak słynęła na Instagramie z eksponowania ciała, a nawet najbardziej sceptyczni fani musieli odnotować, że w niedługim czasie wypracowała rzeźbę brzucha, o jakiej marzyć mogą niektórzy kulturyści. Tym bardziej obserwujący profil modelki w mediach społecznościowych mogą żałować, że zniknęła. Ostatnie zdjęcie, jakie opublikowała pani Krychowiak na Instagramie, pochodzi bowiem sprzed... 30 tygodni!

Niepokojąca cisza u Celii Krychowiak

Celebryci czasami robią sobie przerwę od portali społecznościowych, ale znakomita większość z nich po krótkim czasie decyduje się na powrót i regularny kontakt z fanami. Wielu postacią z czołówek gazet regularny rozgłos jest potrzebny. Wygląda na to, że wybranka serca wielokrotnego reprezentanta Polski znajduje się w mniejszości. Tuż przed zniknięciem z internetu i zaprzestaniem publikowania kolejnych zdjęć, rozochociła jeszcze internautów, dodając fotkę, na której pozowała w... rozpiętych spodniach.

Celia Krychowiak na gorących zdjęciach

To nie był pierwszy raz, gdy życiowa partnerka Krychowiaka zaprezentowała tak odważną kreację z całym widocznym brzuchem. W internecie nic nie ginie i nawet długa przerwa nie pozwala zatrzeć wcześniejszych śladów, na których widać Celię Krychowiak m.in. w kusych strojach bikini. "Po prostu paryski bałagan" - napisała przy ostatnim wrzuconym na Instagrama zdjęciu modelka światowej sławy.