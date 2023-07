Ukochana Grzegorza Krychowiaka zaczęła machać pośladkami na tle wieży Eiffla. Zdębieliśmy, "ma talent"

Jakub Kiwior wrócił do kompromitacji w Mołdawii. "Widzę, co w internetach piszą" [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak szykuje się do nowego sezonu. Reprezentant Polski informował ostatnimi czasy, że po rozwiązaniu kontraktu z rosyjskim Krasnodarem pozostanie on w Arabii Saudyjskiej, gdzie zwiąże się z Abha Club. Tuż przed rozpoczęciem zmagań na boiskach, pomocnik postanowił spędzić wolne chwile ze swoją ukochaną, Celią Krychowiak i udać się do Paryża. To właśnie w stolicy Francji powstało nagranie, które prezentuje modelkę wymachująca swoimi pośladkami przed wieżą Eiffla. Ten widok mówi wszystko.

Grzegorz Krychowiak zamieszcza gorące nagranie ukochanej. "Ma talent"

Nie da się ukryć, że Celia Krychowiak i jej mąż tworzą niezwykle udane małżeństwo i na mediach społecznościowych piłkarza i jego życiowej partnerki często znaleźć możemy piękne i pokazujące uczucie nagrania i zdjęcia. Tym razem, przy okazji przyjazdu do Paryża, Krychowiak pokazał nagranie małżonki, na którym trzęsie ona pośladkami. Opis zamieszczony przez reprezentanta Polski mówi wszystko.

- ma talent do wyłączania wieży Eiffla - opisał fotografię Grzegorz Krychowiak.