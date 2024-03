Walijska policja ostrzega polskich kibiców! Za to grozi areszt i wysokie konsekwencje, wysłano potężne ostrzeżenie!

Adam Matysek zdradza przepis na sukces z Walią. To fundament w grze Polaków, nie można na to pozwolić w Cardiff

Reprezentacja Polski już za kilka godzin rozegra mecz o udział w piłkarskich mistrzostwach Europy. "Biało-Czerwoni" stoczą bój z Walią, a tamtejsza policja już teraz wysyła sygnały i ostrzeżenia do fanów. Jak zaznaczają tamtejsze służby, są zachowania, które mogą grozić nawet aresztem! Na to fani zmierzający do stolicy Walii powinni uważać szczególnie.

Reprezentacja Polski zagra z Walią. Jest ostrzeżenie dla kibiców

Fanów "Biało-Czerwonych" postanowił upomnieć nadinspektor Steve Rees, który przestrzega, że stosowanie materiałów pirotechnicznych będzie miało swoje duże konsekwencje.

- Posiadanie środków pirotechnicznych podczas meczu piłki nożnej lub próba wniesienia ich na stadion stanowi przestępstwo. Każdemu, kto zostanie uznany za winnego popełnienia takiego przestępstwa, grozi aresztowanie i trzyletni zakaz stadionowy - informuje nadinspektor Steve Rees cytowany przez agencję PA.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- - Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne stosowanie materiałów pirotechnicznych w obszarach przebywania widzów. Użycie takich środków wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia, takimi jak utrata wzroku, kończyny lub palca ze względu na siłę wybuchową - dodaje przedstawiciel walijskiej policji.