Wielkie słowa Jurgena Kloppa w kierunku Jakuba Błaszczykowskiego! Były trener Polaka powiedział o tym wprost, niesamowita relacja

Mecz towarzyski Polski z Niemcami będzie miał wyjątkowy charakter. Podczas tego wydarzenia zostanie pożegnany Jakub Błaszczykowski, który postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną i rozegra ostatnie symboliczne minuty w koszulce z orzełkiem na piersi. Przy takiej okazji wypowiadają się najbliżsi byli koledzy z drużyn oraz trenerzy 37-latka. Błaszczykowski występował w Borussi Dortmund, jak szkoleniowcem był Jurgen Klopp. Niemiec wypowiedział się o pomocniku, podczas rozmowy z "WP Sportowe Fakty". - Było dla mnie olbrzymią przyjemnością prowadzić tego piłkarza. Ale wiesz, co tak naprawdę jest w tym wszystkim najważniejsze? Nie myślę teraz o tym, ile razem wygraliśmy, jak to było na boisku, choć o tym zaraz pewnie porozmawiamy. Mam na myśli coś innego… - rozpoczął Niemiec.

Jurgen Klopp wprost o Jakubie Błaszczykowskim! Wielkie słowa trenera o Polaku

Klopp nie krył, jak bardzo polubił się z Błaszczykowskim, a także zwrócił uwagę na obecną sytuację i problem z ewentualnym spotkaniem. - Najważniejsze tak naprawdę jest to, czy po wielu latach pracy z kimś możesz powiedzieć o waszej relacji, że jesteście przyjaciółmi. A ja tak mogę powiedzieć o mnie i o Kubie. I według mnie to jest najlepsza odpowiedź na pytanie, jakie mieliśmy relacje. OK, nie będę ukrywał, od dawna się nie widujemy, ja jestem zajęty, Kuba jest zajęty. Ale to niczego nie zmienia. Śledzę to, co się u niego dzieje, wiem, że wrócił do klubu, który kocha, wiem, że w Wiśle nie układało się ostatnio najlepiej. Ale jeszcze raz: po wielu latach wspólnej pracy mogę powiedzieć, że do dziś jesteśmy przyjaciółmi. A to dla mnie bardzo ważne - przekazał niemiecki szkoleniowiec.

