Właśnie tak naprawdę traktują Grzegorza Krychowiaka w Arabii Saudyjskiej. Te wpisy mówią wszystko

Dariusz Szpakowski opowiedział o wielkiej wpadce. Uniknął nieprzyjemności w zaskakujący sposób, teraz by się to nie udało

Wydawało się, że Grzegorz Krychowiak powoli zapisuje się do klubu piłkarskich emerytów. Jakiś czas temu wybrał ofertę z Arabii Saudyjskiej, kuszony dość wysokimi zarobkami. Pomocnik, mimo że występuje w niezbyt medialnych rozgrywkach, znalazł uznanie w oczach Czesława Michniewicza i były selekcjoner zabrał go na mundial w Katarze pod koniec ubiegłego roku. Po przejęciu funkcji selekcjonera przez Fernando Santosa "Krycha" poszedł w odstawkę. Nie otrzymał powołania na pierwsze spotkania biało-czerwonych pod wodzą Portugalczyka. Wielu kibiców przyklasnęło tej decyzji, ale szybko narracja uległa zmianie.

Okazało się bowiem, że środek pola w premierowych rywalizacjach Euro 2024 wyglądał dość mizernie. Coraz częściej w sieci można spotkać głosy polskich fanów, którzy... domagają się powrotu Krychowiaka. To, co myślą na jego temat zainteresowani futbolem w ojczyźnie raczej wiadomo. Co jednak z tymi, którzy śledzą jego poczynania na co dzień, w klubowych rozgrywkach?

Jan Tomaszewski krytykuje Fernando Santosa, to już nie przelewki. "Chryste Panie!"

Grzegorz Krychowiak jednoznacznie oceniany w Arabii Saudyjskiej

Notowania Krychowiaka wśród tamtejszych kibiców są w zasadzie jednakowe. Wszyscy, którzy myśleli, że do egzotycznego kraju wybrał się na sportową emeryturę, muszą przecierać oczy ze zdumienia, gdy śledzą kolejne wpisy pomocnika na Instagramie. Widać na nich, że mimo upływu czasu nie traci on formy. W zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że haruje codziennie niesamowicie, co przekłada się na dobre występy na murawie.

Te zauważają oczywiście arabscy kibice. Pod kolejnymi wpisami w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo opinii ich autorstwa. Krychowiak może naprawdę cieszyć się z tego, że szybko zdobył serca fanów również spoza Europy.

Rozjuszony Marcin Najman wypalił do selekcjonera! "Santos, obudź się ku**"! Tego oczekuje od Portugalczyka

Komentarze z Arabii pod zdjęciami Krychowiaka

Pod niemal każdym zdjęciem z treningu lub meczu na profilu Grzegorza Krychowiaka można znaleźć podobne osądy na temat jego osoby. W przeważającej mierze zauważymy emotikony bijące brawo, przedstawiające serca czy kciuki w górę. Każdy z komentujących fanów najwyraźniej docenia wkład "Krychy" w grę drużyny i jego zaangażowanie na co dzień. "Kochamy cię na zawsze" - czytamy również w innej opinii. Nie brakuje też fanów, którzy próbują pisać do Krychowiaka łamaną polszczyzną. "Chcemy wygrać we wtorek" - brzmi fragment motywującego komentarza pod nowym zdjęciem Polaka.