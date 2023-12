i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS

Co za cena!

Włosy wypadły nam z głowy, kiedy PZPN podał ceny za mecz Polaków z Estonią. Fani dostaną po kieszeni!

Reprezentacja Polski nie awansowała do mistrzostw Europy, a mimo to, zainteresowanie kadrą nie zmalało. Wielu kibiców będzie chciało na własne oczy zobaczyć i wspomóc kadrę w barażu przeciwko Estonii, jednak aby to zrobić, trzeba zapłacić duże pieniądze. Ceny mogą powalić!