Wyjątkowe wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego. Na taki order mogą liczyć nieliczni. Wszystko na oczach jego mamy

Lepszego początku sezonu Robert Lewandowski raczej wymarzyć sobie nie mógł. FC Barcelona notuje świetny początek zmagań w lidze hiszpańskiej i w sobotę wygrała czwarty mecz z rzędu. Blaugrana rozbiła Real Valladolid aż 7:0, a jedną z bramek zdobył Lewandowski właśnie. Dla kapitana reprezentacji Polski było to już czwarte trafienie w sezonie i można być pewnym, że napastnik się dopiero rozkręca. Teraz swoją formę będzie mógł pokazać w biało-czerwonych barwach. We czwartek i w niedzielę reprezentacja Polski zagra pierwsze spotkania w Lidze Narodów.

Lewandowski odznaczony orderem

Z tego też względu w poniedziałek rusza zgrupowanie reprezentacji. Lewandowski w Warszawie pojawił się już jednak wcześniej, a był ku temu bardzo ważny powód. W niedzielę odbyły się obchody 65-lecia UKS Varsovii, gdzie kapitan biało-czerwonej kadry stawiał pierwsze kroki na boisku. Zawodnik spotkał się z młodymi adeptami futbolu, a także został uhonorowany wyjątkowym orderem, a konkretnie Orderem Uśmiechu. Zgodnie z tradycją Lewandowski po pasowaniu na Kawalera Orderu Uśmiechu musiał wypić sok... ze świeżo wyciskanych cytryn. Podczas ceremonii obecna byłą również mama piłkarza, Iwona Lewandowska.

Wyjątkowe odznaczenie dla Lewandowskiego

- Na tym boisku zaczynałem biegać 28 lat temu. Miałem wówczas osiem lat, a widzę tu jeszcze młodszych. Wierzę w to, że idąc drogą sportowca, będziecie z uśmiechami na twarzy robili to, co kochacie. To jest najważniejsze. Wierzę, że za “x” lat ktoś z was też tu może być - powiedział Lewandowski podczas całej ceremonii. - To nagroda przyznawana przez was dzieciaki, więc z tego powodu to najcenniejsze wyróżnienie. Życzę wam, żebyście nigdy się nie poddawali, spełniali marzenia, grali na największych arenach i robili to, co jest waszą pasją - dodał kapitan reprezentacji Polski.