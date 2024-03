Wyjawił słowa Michała Probierza o awansie! Piłkarz kadry ujawił szczegóły, co za słowa selekcjonera!

Aż żal patrzeć na to, co wyciągnięto Jakubowi Błaszczykowskiemu. Ból wciąż jest ogromny. Tego już nie da się wymazać

Michał Probierz napisał piękną kartę z reprezentacją Polski! Były szkoleniowiec Jagiellonii i Cracovii awansował z Polską do finałów mistrzostw Europy w Niemczech, pokonując Walię w rzutach karnych. Na temat Probierza postanowił wypowiedzieć się Krzysztof Piątek. Napastnik tureckiego Başakşehir powiedział, co szkoleniowiec powiedział tuż po awansie. Co za słowa!

Michał Probierz awansował do EURO. To szkoleniowiec powiedział po awansie!

Jak zdradził Piątek w rozmowie z "Faktem", w trakcie świętowania nie zabrakło miejsca na przemowę ze strony Michała Probierza do zawodników reprezentacji Polski. Szkoleniowiec miał przekonywać, że awans do finałów w Niemczech to dopiero początek.

- - Powiedział, że to dopiero początek i że przeszliśmy długą drogę w trakcie eliminacji. Była zmiana trenera, były inne założenia. Też to nie jest łatwe. Tak jak mówił trener przed meczem z Estonią: chyba przez pierwsze zgrupowania też miał tylko po 2-3 treningi do dyspozycji. To nie jest łatwe i podołał trener temu, z czego się cieszymy. Myślę, że to jest zasłużony człowiek na odpowiednim miejscu - podsumowuje Probierza były napastnik AC Milan.