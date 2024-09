i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski

Nagle zniknął

Wyszło na jaw, co Robert Lewandowski zrobił zaraz po przegranym meczu z Chorwacją. Zaskoczył, mało kto może sobie na to pozwolić

Grzegorz Kuś 13:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Robert Lewandowski nie zaliczy ostatniego meczu z Chorwacją do udanych. Lider i kapitan reprezentacji Polski był niewidoczny, a w kluczowym momencie w drugiej połowie zmarnował świetną sytuację na 1:1. Biało-czerwoni przegrali 1:0, a Lewandowski zaskoczył czekających dziennikarzy i rozpłynął się w powietrzu. Portal WP SportoweFakty ustalił, co się stało. Mało kto może pozwolić sobie na to, co zrobił "Lewy"!