Zbigniew Boniek może się uśmiechnąć po zwolnieniu Fernando Santosa. Portugalczyk sprowadził reprezentację na samo dno

Portugalczycy nie są nam pisani. Paulo Sousa w 2021 roku wygrał tylko sześć spotkań z 15 w roli szefa Biało-Czerwonych, z czego aż pięć w ostatnich siedmiu meczach. Potem zwiał do Brazylii i nastąpiła era Czesława Michniewicza, która zakończyła się przyjściem Santosa. Miał odmłodzić kadrę, przeprowadzić ewolucję (albo i rewolucję) i nadać drużynie stylu. Na zawsze będziemy go jednak pamiętać, jako selekcjonera od strojenia min i palenia papierosów. Przegrał z Czechami, co można wybaczyć, Mołdawią i Albanią (już nie). Z Albanią również wygrał, ale po mękach. Prowadzona przez niego kadra ograła jeszcze pogrążonych w kryzysie Niemców i słabiutkie Wyspy Owcze. Nikt nie wmówi nam, że jest to warte 700 tysięcy złotych miesięcznej pensji.

ZOBACZ: Grzegorz Lato nie wahał się długo. Wskazał nowego selekcjonera i ma ważny argument. Zaczepił też Lewandowskiego

Po kompromitującym kadrę meczu z Mołdawią w Kiszyniowie Santos miał wyciągnąć wnioski, ale zmarnował całe lato. Trzy zwycięstwa i trzy porażki to porównywalny bilans do czasów Zbigniewa Bońka, który po pięciu meczach (dwóch wygranych, dwóch przegranych i jednym zremisowanym) wycofał się z pracy. Nawet wtedy polscy piłkarze nie grali jednak tak słabo. W niedzielę w Tiranie oddali tylko jeden celny strzał. To najgorzej grająca reprezentacja Polski w tym tysiącleciu.

ZOBACZ: Już wiemy, kiedy poznamy następcę Fernando Santosa. PZPN nie zamierza zwlekać!

Boniek w reprezentacji: (2 wygrane, remis, 2 przegrane):

Polska - Belgia 1:1

San Marino - Polska 0:2

Polska - Łotwa 0:1

Polska - Nowa Zelandia 2:0

Dania - Polska 2:0

Santos w reprezentacji (3 wygrane, 3 przegrane):

Czechy - Polska 3:1

Polska - Albania 1:0

Polska - Niemcy 1:0

Mołdawia - Polska 3:2

Polska - Wyspy Owcze 2:0

Albania - Polska 2:0