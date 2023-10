Zbigniew Boniek nie miał żadnej litości dla polskiego piłkarza. Przejechał się po nim bez pardonu. Ostro o grze Matty'ego Casha

Wojciech Szczęsny totalnie przestał to ukrywać. Obwieścił to publicznie. Wówczas odejdzie z reprezentacji Polski

Michał Probierz o postawie debiutanta w kadrze. "Jeszcze niedawno wielu go nie znało"

Po tym, jak Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo, wiązano z nim spore nadzieje jeśli chodzi o reprezentację biało-czerwonych. W kilku meczach piłkarz Aston Villi zaprezentował się z dobrej strony i można było się spodziewać, że będzie dużym wzmocnieniem kadry. Ten sezon w klubie zaczął z wysokiego "C", ale w reprezentacji, gdy prowadził ją Fernando Santos, grał bardzo mało. W debiucie Michała Probierza wrócił do wyjściowego składu.

Boniek bezlitosny dla Casha. Ostro o piłkarzu

Nie był to jednak występ, który Cash zapamięta na długo, bo zagrał słabo. Tak grę polskiego piłkarza ocenił również Zbigniew Boniek. - Ja jestem zawiedziony postawą Casha, mówię szczerze - powiedział były prezes PZPN na kanale "Prawda Futbolu". - Wszyscy wiedzą, że Boniek nie był za tym, żeby z kogoś robić na siłę Polaka, dawać paszport tylko po to, żeby grał w reprezentacji Polski - dodał.

Boniek nie widzi postępu w grze Casha. - Ale muszę powiedzieć, że po trzech latach nie widzę żadnego progresu ani na boisku, ani językowego. My często mamy coś takiego, że jeśli gra w Premier League, to w tej kadrze musi błyszczeć. Guzik prawda. Cash nie zrobił w tym meczu nawet jednej dobrej akcji. Dużo lepiej wyglądało to po lewej stronie - ocenił Boniek.