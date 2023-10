Zbigniew Boniek nie patyczkował się mówiąc o Grzegorzu Krychowiaku. Zdecydowany komentarz legendy, nie jest do tego przekonany

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Takiego ruchu ze strony Grzegorza Krychowiaka nie spodziewał się raczej nikt. Nie zanosiło się bowiem na to, że pomocnik zdecyduje się pożegnać z reprezentacją Polski i zakończyć karierę w drużynie narodowej. Pod koniec września Krychowiak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w koszulce z orzełkiem na piersi już go nie zobaczymy. A przynajmniej nie w takim wydaniu, jak dotychczas. Niewykluczone bowiem, że Krychowiak otrzyma szansę pożegnania się z kibicami.

Boniek szczerze o pożegnaniu Krychowiaka

Wiele wskazuje na to, że do takiego pożegnania z reprezentacją mogłoby dojść już niebawem. A konkretnie 21 listopada. Wówczas biało-czerwoni rozegrają towarzyski mecz z Łotwą w Polsce. Na razie nie ma jednak konkretnych postanowień, a nie wszystkim rywalizacją z Łotwą podoba się, jako spotkanie pożegnalne dla Krychowiaka. Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek.

- Ja bym to zrobił na spokojnie. To nie jest tak, że ktoś kończy karierę i trzeba go od razu pożegnać. We Włoszech nie żegnają zawodników tak szybko i z taką pompą - powiedział były prezes PZPN w rozmowie z "Kanałem Sportowym". Decyzje związane z ewentualnym pożegnaniem Krychowiaka zapewne zapadną w najbliższym czasie.