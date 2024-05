Aż płakać się chce, jak naprawdę traktują Arkadiusza Milika we Włoszech! Po zdobyciu Pucharu Włoch dostał tonę wiadomości

Nie da się powstrzymał łez po tym, co spotkało Arkadiusza Milika. Otrzymał wiadomości, po których pękłby nawet największy twardziel

wielu by pękło

Arkadiusz Milik już przed czterema laty mógł zasmakować triumfu w Pucharze Włoch, kiedy zdobył trofeum jeszcze w barwach Napoli. Teraz polski napastnik może dorzucić drugie trofeum do swojej gabloty po tym, jak Juventus wygrał 1:0 z Atalantą w wielkim finale. Arkadiusz Milik, podobnie jak Wojciech Szczęsny rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych, jednak trener Massimiliano Allegri postanowił wpuścić Polaka na boisko w 81. minucie, gdzie to Milik zastąpił Dusana Vlahovicia - strzelca jedynej bramki w meczu. Polski napastnik miał więc swój udział w zwycięstwie "Starej Damy" i bez skrępowania mógł on cieszyć się wygranym trofeum, również w mediach społecznościowych. Tam nastąpił prawdziwy wybuch radości.

- Vamos !! Puchar Włoch jest nasz. Forza Juve - napisał krótko na Instagramie Arkadiusz Milik publikując zdjęcie z wywalczonym trofeum i szerokim uśmiechem. Tyle wystarczyło, aby fani zaczęli wysyłać wiadomości do napastnika, a przez ich treść trudno powstrzymać wzruszenie. Polak może pochwalić się ogromną sympatią ze strony fanów, którzy są wdzięczni za to, co ten daje drużynie z Turynu.

- Najlepszy strzelec wszechczasów - napisał jeden z włoskich internautów pod zdjęciem Polaka. - Kocham Cię Arek, brawo! - dodał kolejny z fanów Juventusu. - Jesteś wielki! - czytamy dalej w sekcji komentarzy. W lipcu 2023 roku "Stara Dama" wykupiła Milika z Olympique Marsylii, a jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.