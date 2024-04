Dom Wojciecha Szczęsnego zapiera dech w piersiach. Polski bramkarz mieszka jak książę, takiej willi można tylko pozazdrościć

Przymusowy odpoczynek Szczęsnego

Wojciech Szczęsny ma za sobą naprawdę dobry okres jeśli chodzi o ten sezon. Polak dobrze spisuje się zarówno w Juventusie, jak i reprezentacji, której wydatnie pomógł w awansie na EURO 2024 – broniąc m.in. decydujący rzut karny w meczu przeciwko Walii w finale barażów. W Juventusie jest natomiast niezaprzeczalnym numerem 1, który ma na swoim koncie w tym sezonie już 14 czystych kont. Niestety, póki co tego wyniku nie poprawi, ponieważ w meczu z Torino doznał złamania nosa i musiał przejść operację.

Niedawno pojawiło się w sieci nagranie od Mariny Łuczenko-Szczęsnej, na którym widać, jak Szczęsny spędza czas po operacji. Póki co musi on nosić specjalny opatrunek i na razie nie ma mowy o występach, jednak nic nie wskazuje na to, by kontuzja miała być poważniejsza i zagrażać występom 33-latka na EURO 2024. Polski bramkarz ma też bardzo dobre warunki do odpoczynku – wystarczy spojrzeć na zdjęcia jego luksusowego domu.

Wojeciech Szczęsny gra w Juventusie od 2017 roku, więc nic dziwnego, że zdążył się już zadomowić w Turynie. Polski bramkarz nie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, w przeciwieństwie do swojej żony Mariny, dzięki której możemy zobaczyć, jak mieszkają Szczęśni. Pokazywała ona posiadłość m.in. na jednym z teledysków, ale też często udostępnia różne zdjęcia czy filmy właśnie na swoim profilu na Instagramie. Z mediów społecznościowych możemy dowiedzieć się też, że polski bramkarz i jego rodzina chętnie spędzają czas w podwarszawskim domu czy w posiadłości w hiszpańskiej Marbelli.