Dyrektor włoskiego giganta wprost o plotkach na temat Zielińskiego. Wymowne słowa o polskim pomocniku

Jacek Ogiński 10:04

Piotr Zieliński wciąż błyszczy we włoskim Napoli, ale dalej nie przedłużył kontraktu, który wygasa już w czerwcu 2024 roku. Jeśli do stycznia klub i zawodnik nie porozumieją się, to pomocnik reprezentacji Polski będzie mógł podpisać już umowę z nowym klubem i odejść latem za darmo. Dlatego też im dłużej trwają negocjacje, tym więcej spekulacji o odejściu Zielińskiego. Teraz plotki łączące go z jednym z czołowych włoskich klubów skomentował jego dyrektor sportowy.