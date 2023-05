Fiorentina czy Inter? W środę decydujące starcie w Pucharze Włoch!

To tym Nicola Zalewski przekonał do siebie trenera Romy. Były mistrz świata i Europy o sytuacji Polaka

Kursy TOTALbet: ACF Fiorentina – Inter Mediolan

Choć piłkarze Interu nie byli w stanie odzyskać w tym sezonie tytułu mistrza Włoch, bieżące rozgrywki wciąż mogą zakończyć się dla nich w sposób fantastyczny. Przede wszystkim podopieczni Simone Inzaghiego są na najlepszej drodze, aby wziąć udział także w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Nerazzurri po odjęciu Juventusowi 10 punktów znajdują się obecnie na trzecim miejscu w tabeli, na dwie kolejki przed końcem mając nad piątą Atalantą pięć „oczek” przewagi. Oznacza to tyle, że mediolańczycy kwalifikację do LM mogą zapewnić sobie już w najbliższą sobotę, gdy zmierzą się z… Atalantą. Obecni (i przyszli?) wicemistrzowie Włoch swoją najlepszą twarz pokazali jednak w pozostałych rozgrywkach. Inter ma już na koncie jedno trofeum – Superpuchar Włoch, w którym rozbili AC Milan aż 3:0. Oprócz tego zespół prowadzony przez włoskiego szkoleniowca w najbliższych tygodniach będzie miał możliwość wstawić do gabloty także dwa inne trofea – wszystko z powodu awansu do finału Pucharu Włoch oraz Ligi Mistrzów. O ile w starciu z Manchesterem City Lautaro Martinez i spółka na pewno nie będą faworytem, o tyle podczas środowego starcia w finale Coppa Italia rozstrzygnięcie inne niż ich zwycięstwo byłoby ogromną niespodzianką. Podobnie uważają zresztą eksperci z TOTALbet, którzy wieszczą stosunkowo pewną wygraną ekipy z włoskiej stolicy mody.

i Autor: TOTALbet Fiorentina - Inter

Fiorentina bieżące rozgrywki także może jednak zapamiętać na długo. Zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano w Serie A zdecydowanie nie błyszczał (dopiero jedenaste miejsce), za to w meczach pucharowych – podobnie jak Inter – pokazywał swoje najlepsze oblicze. Efekt? Dwa finały i szansa na zdobycie podwójnej korony! W finale Ligi Konferencji ekipa z Florencji zmierzy się z londyńskim West Hamem, zanim to jednak nastąpi, czeka ich finał Coppa Italia. A droga do decydującego meczu wcale nie była usłana różami. Fiołki do gry w tych rozgrywkach weszły w 1/8 finału, skromnie pokonując przed własną publicznością Sampdorię (1:0). W walce o najlepszą czwórkę los skojarzył ich z innym przedstawicielem Serie A – Torino. Choć nie obyło się bez dramaturgii, gracze dowodzeni przez Italiano zwyciężyli 2:1 i zameldowali się w kolejnej rundzie. Półfinał przebiegał już bezproblemowo, Fiorentina losy dwumeczu z Cremonese w praktyce rozstrzygnęła bowiem już „do przerwy”, wygrywając wyjazdowy mecz 2:0. W rewanżu przed własną publicznością pozostało już tylko obronić zaliczkę, co udało się bez większych problemów (0:0). W wielkim finale poprzeczka powędruje już jednak zdecydowanie wyżej, Inter jest bowiem zdecydowanie mocniejszym zespołem niż wszyscy dotychczasowi przeciwnicy ekipy ze Stadio Artemio Franchi. Doskonale świadczą o tym zresztą kursy przygotowane z okazji tego meczu przez TOTALbet – zwycięstwo Fiorentiny „wyceniono” na 3.75, Interu z kolei na 1.95.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Fiorentina – 3.75 remis – 3.42 Inter – 1.95

Podwójna szansa:

1X – 1.73 12 – 1.30 X2 – 1.26

Fiorentina strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.61

Inter strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.00

Sposób zwycięstwa:

Fiorentina w regulaminowym czasie – 3.30

Fiorentina w dogrywce – 15.00

Fiorentina w rzutach karnych – 12.00

Inter w regulaminowym czasie – 1.83

Inter w dogrywce – 9.00

Inter w rzutach karnych – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

