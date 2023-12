Już podczas ostatniego lata rozegrała się niemała saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego, który mocno łączony był z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. O ile Napoli było skłonne sprzedać Polaka, któremu powoli kończył się kontrakt, to sam pomocnik nie był już tak otwarty na transfer i jak wynika z perspektywy czasu, było to dobre posunięcie. Teraz o Polaka biły się bowiem najlepsze włoskie kluby, które ostrzą sobie zęby na Zielińskiego, który może dołączyć do ich drużyny na zasadzie wolnego transferu. Jeszcze przed końcem roku gruchnęła wieść, że Polak odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu z Napoli.

Włosi donoszą w sprawie Piotra Zielińskiego! Ważne informacje, Polak odrzucił propozycję Napoli

Włoskie media są przekonane, że niebawem Piotr Zieliński zwiąże się umową z Interem, którego szeregi zasili latem, po wypełnieniu kontraktu w Neapolu. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", władze "Azzurrich" miały jeszcze zaproponować Polakowi przedłużenie kontraktu obowiązującego do końca czerwca przyszłego roku, ale pomocnik kulturalnie i chłodno miał odrzucić propozycję klubu.

Gruchnęły przełomowe wieści w sprawie Piotra Zielińskiego! Pilne wieści o zawodniku reprezentacji Polski

Dzięki temu, wraz z otwarciem zimowego okna transferowego, Piotr Zieliński będzie mógł złożyć podpis na umowie zaproponowanej mu przez inny klub, którym zdaniem włoskim mediów będzie Inter. Ekipa z Mediolanu miała zagwarantować bowiem Polakowi aż czteroletnią umowę, na której skorzysta nie tylko polski piłkarz, ale również jego agent otrzyma odpowiednią prowizję.