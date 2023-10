Kolega Milika i Szczęsnego grał nie tylko na boisku. Kolejna afera w Juventusie, prokuratura wszczęła śledztwo!

Parodia! Szczęsny puścił najdziwniejszą bramkę sezonu. Trudno uwierzyć, że to się stało

Do licznych afer, które wstrząsnęły klubem z Turynu zaliczyć trzeba też wykrycie niedozwolonych środków w organiźmie piłkarza Paula Pogby. Jakby tego było mało, to doszedł kolejny problem. Włoska „La Stampa" poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zakładów bukmacherskich na nielegalnych platformach. Wśród podejrzanych jest pomocnik Juventusu, Nicola Fagioli. Według „La Stampy” prokurator Manuela Pedrotta w ostatnich miesiącach zwróciła uwagę na zakłady na platformach internetowych, które nie mają wymaganych licencji. Obstawiano wszelkiego rodzaju dyscypliny sportu. Śledczy zidentyfikowali nie tylko grupę oskarżoną o prowadzenie platform, ale także użytkowników. Wśród nich był podobno piłkarz Juventusu – Fagioli.

Obstawianie wydarzeń sportowych przez piłkarzy jest we Włoszech zakazane, a dodatkowym obciążeniem dla Fagioliego jest to, że zawierał je na nielegalnej platformie. Według włoskiego dziennika piłkarzowi grozi kara zawieszenia lub dyskwalifikacji na okres nie krótszy niż trzy lata oraz grzywna w wysokości od 25 000 euro. Fagioli uważany jest za jednego z bardziej perspektywicznych włoskich pomocników. Grał w juniorskich i młodzieżowych kadrach Włoch począwszy od U-15 do U-21. W bieżącym sezonie zagrał w sześciu meczach Serie A, zaliczając jedną asystę.

