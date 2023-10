i Autor: AP PHOTO/ANTONIO CALANNI Nicolo Fagioli

jest pierwszy skazany

Kumpel Milika i Szczęsnego z Juventusu oficjalnie zawieszony! Został uznany za winnego w aferze bukmacherskiej

Jacek Ogiński | PAP 19:42

Wszystko wskazuje na to, że Nicola Zalewski został bezczelnie oczerniony przy okazji wybuchu afery bukmacherskiej we Włoszech. Nie oznacza to jednak, że oskarżenia wobec wszystkich zawodników w nią zamieszanych są fałszywe. Jako pierwszy zarzuty udziału w nielegalnych grach usłyszał kolega Milika i Szczęsnego z szatni Juventusu, Nicolo Fagioli. Teraz młody Włoch oficjalnie został zawieszony.