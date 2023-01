Kumpel Milika i Szczęsnego zasili szeregi giganta? Pojawiło się zainteresowanie, monstrualna kwota w tle

To on zastąpi Jakuba Kiwiora w Spezii. Polski stoper jeszcze tej zimy dołączyć ma do drużyny Serie A

Dusan Vlahovic – transfer nie do końca udany?

Z przejściem Vlahovicia do Juventusu wiązane były ogromne nadzieje. Nie bez przyczyny „Stara Dama” zdecydowała się wydać na zakup środkowego napastnika aż 82 mln euro. Trzeba jednak przyznać wprost, że 22-latkowi nie udało się sprostać oczekiwaniom. Bez wątpienia wpływ na to miała kontuzja mięśnia przywodziciela, z którą zmaga się w obecnym sezonie. Fakty są jednak takie, że Serb rozegrał w barwach turyńskiej ekipy 36 meczów, w których 16-krotnie trafiał do siatki. Wydaje się, że działacze i kibice Juventusu liczyli na więcej…

Sensacyjny transfer na horyzoncie?

Choć obecny kontrakt Vlahovicia z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku to niewykluczone, że zmieni on klub już w najbliższym czasie. Włoskie media informują bowiem, że serbski napastnik nie jest specjalnie zadowolony z atmosfery panującej w klubie i nosi się z zamiarem odejścia. Choć zainteresowanie piłkarzem przejawiają kluby angielskie, 22-latek ma inne zamiary. Jego priorytetem jest bowiem Real Madryt. Agent piłkarza rzekomo nawiązał już nawet kontakt z „Królewskimi”, którzy jednak musieliby naprawdę głęboko sięgnąć do portfela. Cena wywoławcza za Vlahovicia? Minimum 90 mln euro. „Corierre dello Sport” oraz „La Repubblica” donoszą, że transfer może zostać przeprowadzony jeszcze w styczniu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że żadne konkretne ruchy nie zostały wykonane, a do jego finalizacji wciąż bardzo daleka droga.

Dusan Vlahovic – przebieg kariery

Dusan Vlahovic jest serbskim piłkarzem, występującym na pozycji środkowego napastnika. Swoją karierę rozpoczynał w malutkim klubie Altina Zemun, do seniorskiego futbolu wchodził jednak jako piłkarz Partizana Belgrad. Do Włoch trafił w 2018 roku, za nieco ponad 3 mln euro zasilając Fiorentinę. Znakomite występy w barwach klubu z Florencji zaowocowały przenosinami do Juventusu, który przed rokiem zapłacił za niego blisko 82 mln euro. Dotychczasowy bilans 22-latka dla „Starej Damy” to 36 meczów, 16 goli i 4 asysty.

