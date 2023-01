i Autor: Cyfra Sport Krzysztof Piątek

Czegoś takiego jeszcze nie było!

Kuriozalna sytuacja w klubie reprezentanta Polski. Takiej sytuacji jeszcze nie widzieliście, prezydent oszalał?!

Rafał Kowalkowski 13:23

Choć włoska Serie A należy do ścisłej czołówki lig europejskich, najwyraźniej także tam zdarzają się sytuacje nieprzystające do renomy rozgrywek. Tak właśnie stało się w przypadku Salernitany. Klub, w którym na co dzień występuje Krzysztof Piątek przed dwoma dniami zwolnił szkoleniowca. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że… kilkadziesiąt godzin później ten sam trener powrócił na stanowisko! Czegoś takiego w europejskim futbolu dawno nie widzieliście!