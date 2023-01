i Autor: Cyfrasport Przemysław Wiśniewski

Polak za Polaka

To on zastąpi Jakuba Kiwiora w Spezii. Polski stoper jeszcze tej zimy dołączyć ma do drużyny Serie A

15:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ekscytujące są ostatnie godziny dla tych kibiców nad Wisłą, którzy śledzą losy polskich zawodników w ligach zagranicznych. Karuzela transferowa z udziałem naszych piłkarzy kręci się w najlepsze, na stół wykładane są wielkie sumy. Zmiana barw przez Jakuba Kiwiora pociągnie za sobą przeprowadzkę kolejnego polskiego obrońcy.