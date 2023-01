Szymon Żurkowski oficjalnie przechodzi do innego klubu! Pomocnik dołączy do reszty kolegów z reprezentacji

Po kilkutygodniowej sadze transferowej z udziałem Szymona Żurkowskiego historia znalazła swoje zakończenie. 25-latek nie mógł liczyć na częste występy w barwach Fiorentiny, dlatego musiał się zdecydować na wybranie innego pracodawcy. Żurkowski nie mógł narzekać na brak ofert, ostatecznie wybrał klub, w w którym jest trzech innych reprezentantów Polski: Arkadiusz Reca, Jakub Kiwior oraz Bartłomiej Drągowski. Oczywiste było to, że pomocnik nie będzie szukał innej oferty niż we Włoszech. Przejście do Spezii Calcio jest na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu piłkarza w letnim oknie transferowym. Były piłkarz Górnika Zabrze w nowym klubie będzie występował z numerem 77. Jak informują media koszt transferu ma wynieść około 4 milionów euro, a kontrakt ma obowiązywać przez 3.5 lata.

Oficjalne przenosiny Szymona Żurkowskiego! Reprezentant Polski dołączy do kolegów z kadry

W rozmowie z "WP SportoweFakty" na temat przenosin reprezentanta Polski wypowiedział się Federico Gennarelli z "Corriere dello Sport". - Trener Luca Gotti potrzebuje zawodnika, który mógłby zmienić Ethana Ampadu, Mehdiego Bourabiego czy Simone Bastoniego, utrzymując przy tym mocną linię pomocy. Żurkowski mógłby być gwarancją jakości i doświadczenia, a także sposobem na podniesienie atrakcyjności i zadomowienia się w lidze - stwierdził Gennarelli.

Włodarze Spezii mocno działają podczas zimowego okna transferowego. Jak poinformował portal "meczyki.pl" klub wkrótce może sięgnąć po kolejnego Polaka - Przemysława Wiśniewskiego, który aktualnie jest jeszcze piłkarzem Venezii.

