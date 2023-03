Kumpel Piotra Zielińskiego nie wytrzymał. Publicznie walnął prosto z mostu: "To może doprowadzić do samobójstwa"

Napoli po 25 kolejkach zdecydowanie prowadzi w Serie A. Podopieczni Luciano Spallettiego wygrali aż 21 meczów i tylko dwukrotnie zaznali smaku porażki, w tym w ostatniej kolejce z Lazio. Pomimo przegranej i tak mają 15 punktów przewagi nad drugim Interem. Zespół z południa Włoch ma też najlepszą ofensywę w całej włoskiej ekstraklasie. Napoli strzeliło 58 goli, a prawdziwym liderem drużyny jest Osimhen. Nigeryjski snajper zanotował 19 trafień i prowadzi w klasyfikacji strzelców o 5 bramek przed Lautaro Martinezem. W nagrodę za świetne występy 24-latek odebrał w poniedziałek w Rzymie nagrodę dla najlepszego zagranicznego sportowca roku we Włoszech, przyznaną przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Podczas specjalnej konferencji nie miał żadnych hamulców.

Victor Osimhen nie wytrzymał. Kumpel Piotra Zielińskiego walnął prosto z mostu

We Włoszech bardzo głośno mówi się od dłuższego czasu o rasizmie, a w ostatnich dniach ta dyskusja mocno dotknęła tamtejszą piłkę. Osimhen nie zamierzał gryźć się w język, zapytany o tę kwestię. - W Neapolu nie spotkałem się z rasizmem, ponieważ tam wszyscy uważają się za braci. Inaczej jest jednak w innych miastach, w których byłem. Dwukrotnie padłem ofiarą rasistowskich ataków, ale miłość, jaką otrzymuję od fanów Napoli, sprawia, że o tym nie myślę - powiedział. Na tym jednak nie poprzestał.

- Rasizm to zło. Nie przesadzę, jeśli powiem, że może doprowadzić do samobójstwa. Zrobię wszystko, co mogę, żeby walczyć z rasizmem - wypalił Nigeryjczyk. W ten sposób odniósł się m.in. do skandalicznych scen, jakie miały miejsce podczas niedzielnego hitu AS Roma - Juventus. Wchodzący na boisko Moise Kean usłyszał rasistowskie okrzyki, a niewiele wcześniej Serb Filip Kostić był wyzywany od "Cyganów". Osimhen wyraźnie sprzeciwił się takim zachowaniom. W tym sezonie do 19 ligowych goli dołożył też dwie bramki w czterech spotkaniach Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach Napoli jest bardzo blisko awansu do ćwierćfinału.

