Bartosz Bereszyński trafi do wielkiego klubu?! Znany dziennikarz przekazał interesujące wieści, to może być hit

W ostatnich latach kariera Paula Pogby z pewnością nie potoczyła się tak, jak francuski pomocnik mógłby sobie to wyobrażać. Latem 2016 roku przechodził z Juventusu do Manchesteru United za ponad 100 mln euro, stając się przy tym najdroższym piłkarzem w historii. Sześć lat później wrócił do Włoch na zasadzie wolnego transferu, kiedy skończył się jego kontrakt z ekipą z "Old Trafford", ale do tej pory nie rozegrał jeszcze żadnego meczu w sezonie 2022/23 i jak na razie nie rozegra.

Paul Pogba jeszcze odpocznie od piłki! Powrót do zdrowia nie idzie po myśli piłkarze Juventusu

Podczas letniego okresu przygotowawczego, Pogba doznał kontuzji kolana i zdecydował się na operację, która wykluczyła go dodatkowo z udziału w mistrzostwach świata w Katarze. Planowo pomocnik "Starej Damy" miał wrócić do gry pod koniec 2022 roku, ale według najnowszych doniesień, raczej nie ma co oczekiwać, że tak się stanie.

Kumpel Szczęsnego przeżywa prawdziwy dramat! Nie tak to miało wyglądać, fatalne wieści

We włoskich mediach coraz głośniej mówi się o tym, że rehabilitacja Pogby nie idzie w takim tempie, jak początkowo zakładano, a zawodnik wciąż nie trenuje na murawie, tylko spędza czas na siłowni i w basenie. To sprawia, że bardziej realnym terminem powrotu Paula Pogby na murawę staje się styczeń lub nawet luty. To oznacza, że francuskiego pomocnika ominie zdecydowana część sezonu i załapie się on jedynie na końcówkę.