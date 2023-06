Last Dance ligi włoskiej w sezonie 2022/23. Kto pożegna się z Serie A?

Co za wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Łukasz Skorupski wśród najlepszych we Włoszech!

Mistrzostwo Włoch dla Napoli już od dawna jest przesądzone, ale wcale nie oznacza to, że z boisk na Półwyspie Apenińskim wieje nudą. Wręcz przeciwnie, wciąż mamy do rozwikłania szereg zagadek, a jedną z nich jest rozkład miejsc za plecami nowo koronowanego mistrza. Choć znamy już komplet drużyn, które zagrają w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, wciąż nie wiemy, na których lokatach poszczególne drużyny zakończą obecny sezon. Przed ostatnią serię gier w najlepszej sytuacji jest Lazio, które ma w dorobku 71 pkt, a ewentualne zwycięstwo w wyjazdowym meczu z Empoli sprawi, że podopieczni Maurizio Sarriego zakończą zmagania z tytułem wicemistrzowskim. Ekipę ze stolicy wciąż może przeskoczyć jednak Inter, który ma na koncie dwa „oczka” mniej, a w najbliższą sobotę na wyjeździe zmierzy się z Torino. Medialne doniesienia sugerują jednak, że mediolańczycy – przygotowujący się do finału Ligi Mistrzów – wystawią w Turynie mocno rezerwowy skład. Ich zwycięstwo nie wydaje się zatem być specjalnie prawdopodobne, co doskonale obrazują kursy przygotowane przez TOTALbet. Triumf gospodarzy „wyceniono” bowiem na 2.34, gości – 3.15. Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego musi jednak mieć się na baczności. Ewentualna porażka może bowiem sprawić, że Inter skończy sezon za lokalnym rywalem – Milanem. Rossoneri w ostatniej kolejce podejmą walczący o utrzymanie Hellas Werona i będą wg TOTALbet wyraźnym faworytem. W przypadku wygranej Milanu oraz porażki Interu, sezon na wyższej lokacie zakończy pierwszy z wymienionych zespołów.

Całkiem interesująco zapowiada się także rywalizacja o zajęcie lokat 5-6, dających prawo gry w Lidze Europy. Jak na razie zajmują je odpowiednio Atalanta Bergamo (61 pkt) oraz AS Roma (60 pkt), ale po piętach depcze im Juventus (59 pkt). Drużyna prowadzona przez Maxa Allegriego byłaby w zupełnie innym miejscu, gdyby nie nałożona na klub kara, wynosząca 10 ujemnych „oczek”. Fakty są więc takie, że Bianconeri zajmują aktualnie lokatę dającą prawo gry w Lidze Konferencji i muszą czekać na potknięcie którejś z ekip znajdujących się przed nimi. O to nie będzie jednak łatwo – Atalanta podejmie niegrającą już o nic Monzę, Roma natomiast – także przed własną publicznością – zmierzy się z zajmującą 17. miejsce Spezią. W opinii bukmacherów z TOTALbet obie drużyny będą wyraźnymi faworytami swoich spotkań. Co więcej, Juventus czeka niełatwa, wyjazdowa przeprawa na Dacia Arenie. Choć Udinese nie jest w najlepszej dyspozycji, niejednokrotnie udowadniało już, że przed własną publicznością jest w stanie spłatać figla wyżej notowanemu rywalowi. Czy tak będzie również i tym razem? Przekonamy się już niebawem. Wg TOTALbet wszystkie trzy drużyny walczące o Ligę Europy powinny jednak wygrać swoje mecze, co oznaczałoby, że to Atalanta i Roma uzyskają prawo gry w tych rozgrywkach. Stara Dama będzie natomiast musiała zadowolić się Ligą Konferencji.

Wiemy już także, że z najwyższą klasą rozgrywkową we Włoszech w najbliższy weekend pożegnają się Sampdoria oraz Cremonese. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje natomiast kwestia trzeciego spadkowicza, a o uniknięcie tego losu walczą Hellas Werona oraz Spezia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wg przepisów obowiązujących w lidze włoskiej od tego sezonu, w przypadku równej liczby punktów na koniec sezonu, o tym kto spadnie do Serie B zadecyduje dodatkowy, pojedynczy mecz. Wiele wskazuje na to, że możemy być świadkami takiego scenariusza. Po 37 kolejkach obie drużyny mają bowiem w dorobku po 31 pkt, a przed sobą niezwykle trudne spotkania. Klub Bartłomieja Drągowskiego, Arkadiusza Recy, Szymona Żurkowskiego i Przemysława Wiśniewskiego uda się bowiem do stolicy, aby na Stadio Olimpico stawić czoła Romie. Ekipa z miasta Romea i Julii na San Siro zmierzy się natomiast z Milanem. Zarówno jedni, jak i drudzy w opinii TOTALbet nie będą mieli większych szans na końcowy sukces, a taki rozwój wypadków nieuchronnie zaprowadzi nas do barażu…

