Barcelona - Real. Pojedynek gigantów na szczycie LaLiga

Barcelona w tabeli LaLiga ma cztery punkty przewagi nad Realem, a Lewandowski na liście strzelców jest zaledwie o gola przed Kylianem Mbappe (25 - 24). Dlatego niedzielny mecz zapowiada się szalenie interesująco.

- Fajnie będzie w tym El Clasico zobaczyć dwóch naszych najlepszych środkowych napastników na świecie, bo jeden, i drugi są wyjątkowi – mówi „Super Expressowi” Świerczewski. - Robert jest już trochę starszy, ale w moim przekonaniu to on jest tą najlepszą dziewiątką na świecie. Mbappé ma inne walory piłkarskie, przede wszystkim szybkość. Czy jest taką typową dziewiątką? Tego nie wiem, ale jak pokazuje teraz klasę, w ostatnich meczach strzela gole. Mbappé to najwyższy poziom strzelecki na świecie i ta rywalizacja o tytuł króla strzelców w La Liga to będzie do samego końca szalenie interesująca – dodaje Świerczewski.

Lewandowski ostatnio leczył kontuzję, która wykluczyła go z udziału w kilku meczach. W meczu Ligi Mistrzów z Interem jednak zagrał, więc można zakładać, że na Real będzie gotowy. Szczególnie, że Mbappe depcze mu po piętach.

- Ta kontuzja Lewandowskiego to był po prostu pech. Robert się bardzo dobrze prowadzi, więc to nie wina peselu. Albo może jest inaczej, może daje trochę przestrzeni rywalowi. I mówi: „Mbappé weź mnie dogoń, a ja ci pokażę na końcu kto tu jest mistrzem”. To by była dopiero historia! - kończy Świerczewski.