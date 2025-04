i Autor: AP PHOTO/LUCA BRUNO Piotr Zieliński z kontuzją kończy udział w meczu Inter - Monza

Serie A

Piotr Zieliński wraca do gry. Pomocnik Interu gotowy na końcówkę sezonu

Po ponad sześciu tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją łydki, Piotr Zieliński wraca do treningów i szykuje się do gry w najważniejszej części sezonu. Jak poinformowała "La Gazzetta dello Sport", reprezentant Polski może znaleźć się w kadrze Interu na najbliższy mecz ligowy z AS Romą.