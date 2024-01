i Autor: Instagram/arekmilik Arkadiusz Milik, Agata Sieramska

musiała się pochwalić

Milik trafia, a ukochana szaleje z radości! Agata Sieramska nie mogła się powstrzymać. Polska piękność pokazała, jak celebruje gole partnera

Arkadiusz Milik we wspaniałym stylu przypomniał się kibicom Juventusu. Polak czekał na gola w barwach „Starej Damy” od trzech miesięcy, ale gdy już przyszło przełamanie, to w niebywałym stylu. Milik zanotował hat-tricka, pierwszego w tym klubie, i walnie przyczynił się do zwycięstwa nad Frosinone (4:0), a tym samym awansu Juventusu do półfinału Pucharu Włoch. Agata Sieramska dopingowała ukochanego z trybun i nie mogła się powstrzymać, przed pokazaniem, jak świętowała kolejne trafienia.