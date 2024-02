Na jaw wychodzi prawda o Piotrze Zielińskim! W grze była fortuna, ujawnili wszelakie szczegóły!

Piotr Zieliński latem będzie już piłkarzem innego klubu. Piłkarz miał zdaniem włoskich mediów przyjąć ofertę Interu Mediolan i to właśnie tam będzie kontynuował swoją karierę. Zdaniem dziennikarzy, Polak tuż przed podjęciem decyzji miał dostać lukreatywną propozycję. Teraz na jaw wyszło wszystko!

Piotr Zieliński miał świetną propozycję! W grę wchodziła fortuna

Przez długi czas wydawało się, że Zieliński nie chciał przedłużyć kontraktu z Napoli, ze względu na zarobki. Okazuje się jednak że Aurelio De Lauretiis miał dla niego bardzo dobrą propozycję, nawet lepszą niż tą, którą ostatecznie zaproponował Inter Mediolan.

- Aurelio De Laurentiis czuje się zawiedziony. Właściciel jest przekonany, że złożył Piotrowi Zielińskiemu właściwą ofertę dotyczącą odnowienia kontraktu. Co więcej, sądzi, że zrobił to we właściwy sposób i we właściwym czasie. Zaproponował mu też pensję wyższą niż Inter - zdradził dziennikarz Francesco Modugno cytowany przez areanapoli.it.

- Piłkarz podjął jednak inną decyzję, być może nawet najważniejszą w życiu. W przeszłości odrzucał już wielkie oferty. Mowa m.in. o propozycji z West Hamu United czy z Arabii Saudyjskiej - kontynuuje dalej dziennikarz.