Na to będzie musiał się nastawić Piotr Zieliński. Czy sprosta wyzwaniom w gigancie ligi włoskiej?

Transfer będzie nagrodą?

Zieliński występuje w Napoli osiem lat. W kolekcji ma mistrzostwo Włoch oraz puchar. Czy w nowym sezonie zagra w Interze Mediolan? - Zapisał piękną kartę w historii Napoli, stając się jedną z legend - powiedział Piotr Czachowski w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Zwieńczeniem tej przygody było wygranie Serie A. Nagrodą jest to, że Inter i Juventus, dwaj giganci włoskiego futbolu, rywalizowali o jego pozyskanie - tłumaczył.

Aleksandar Vuković o celach Piasta. Padły słowa o pokorze, ambicjach, ograniczeniach

Wzbogaci się o nowe trofea

Były kadrowicz uważa, że w nowym klubie będzie miał okazję wywalczyć kolejne trofea. - Transfer do Interu będzie taką klamrą we Włoszech, ale to nie koniec - zapowiedział Czachowski. - W nowym otoczeniu będzie miał jeszcze szanse wzbogacić cv o kilka trofeów. W Mediolanie będzie miał okazję powalczyć o wygranie Ligi Mistrzów. To kolejne wyzwanie dla tego klubu, jak i dla Zielińskiego, który z Napoli dotarł do ćwierćfinału. Zasługuje na to, żeby stało się to jego udziałem - dodał były pomocnik reprezentacji Polski.

Mariusz Rumak o powrocie do Lecha i transferach. Ten piłkarz jest kluczowy dla Kolejorza

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Gdzie zagra Piotr Zieliński w przyszłym sezonie? W Interze W Juventusie Zostanie w Napoli W żadnym z powyższych klubów

Surowy Piotr Zieliński po meczu Polska Mołdawia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.