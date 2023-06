Nagły zwrot akcji w sprawie Arkadiusza Milika? Juventus wyszedł z propozycją, jasna deklaracja

Juventus sezonu 2022/2023 nie będzie dobrze wspominał. "Stara Dama" przez nieprawidłowości finansowe została ukarana odjęciem 10 punktów, a taką decyzję podjął Włoski Federalny Sąd Apelacyjny. Przez to drużyna z Turynu spadła na trzy kolejki przed końcem rozgrywek z drugiej na siódmą pozycję. Oznacza to, że w przyszłym sezonie nie kibice piłkarscy nie zobaczą Juventusu w Lidze Mistrzów, co więcej "Stara Dama" nie może liczyć także na udział w Lidze Europy. Dla pocieszenia drużyna z Wojciechem Szczęsnym w składzie będzie miała szansę wystąpić w Lidze Konferencji Europy. W takiej sytuacji oznacza to, że klub musi się liczyć z cięciami w budżecie, a co za tym idzie małe zaangażowanie na rynku transferowym.

Nieznana przyszłość Arkadiusza Milika. Juventus zastanawia się, jak zatrzymać reprezentanta Polski

Wypożyczenie Milika w Juventusie kończy się wraz z 30 czerwca 2023 roku. Po tym czasie reprezentant Polski będzie musiał wrócić do Olympique Marsylia. Jednak pojawiły się nowe informację w tej sprawie, które można przeczytać w "La Gazzetta dello Sport". - W ostatnich godzinach turyńczycy kontaktowali się z Olympique Marsylia, proponując przedłużenie wypożyczenia o kolejny sezon. Z tym zastrzeżeniem, że teraz mieliby obowiązek wykupu - napisano w gazecie. Mówi się także o zainteresowaniu Polakiem przez Maurizio Sarriego, którego drużyna Lazio w przyszłym sezonie będzie walczyła o jak najlepszy wynik w Lidze Mistrzów.

Reprezentant Polski w barwach Juventusu wpisywał się 9 razy na listę strzelców w 39 meczach.