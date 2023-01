Nazwali Milika killerem. Takich statystyk nie ma nikt od lat!

Przypomnijmy, że w w meczu z przedostatnią drużyną serie A Milik popisał się znakomitym strzałem z rzutu wolnego w doliczonym czasie, co zapewniło jego drużynie zwycięstwo 1:0. Był to czwarty gol polskiego napastnika z wolnego w tym sezonie, na 12 wykonanych prób. Daje to znakomity procent skuteczności – 33. Portal Optapaolo zajmujący się statystykami ligi włoskiej podał, że tak skutecznego piłkarza w tym elemencie gry nie było od lat, a konkretnie od sezonu 2004/05. Uwzględniono przy tym piłkarzy, którzy wykonali przynajmniej trzy strzały z rzutów wolnych. Takie osiągnięcie Milika musi na pewno wzbudzać szacunek i uznanie, właski portal nazwał go killerem. Milik w w bieżącym sezonie w 13 meczach ligowych strzelił 5 goli, a w więc tylko jednego z akcji.

Jest drugim po Duszanie Vlahovicu (6 goli) strzelcem "Juve" w lidze, a za nim są Moise Kean – 4 gole i Adrien Rabiot 3. Liderem strzelców włoskiej Serie A jest Victor Osimhen z Napoli z dziewięcioma trafieniami. Godne uwagi są ogólne statystyki Milika we włoskiej Serie A, od czasu, gdy trafił w sierpniu 2016 roku do Napoli. Łącznie w barwach klubu z Neapolu i Juventusu wystąpił w 106. meczach w Serie A, w których strzelił 43 gole i miał 2 asysty. Juventus zajmuje aktualnie 3.miejsce w tabeli ligi włoskiej ze stratą siedmiu punktów do prowadzącego Napoli.

