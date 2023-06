Nicola Zalewski podsumował sezon Romy. "Nigdy go nie zapomnę"

Last Dance ligi włoskiej w sezonie 2022/23. Kto pożegna się z Serie A?

Niesamowity finisz Romy

W tym sezonie Roma zajęła w lidze włoskiej szóste miejsce, a to oznacza, że wystąpi w Lidze Europy. W ostatniej kolejce podopieczni Jose Mourinho wygrali 2:1 ze Spezią. Pierwszego gola strzelił Zalewski, a tego decydującego Paulo Dybala w ostatniej chwili. Polak zaliczył w tej edycji 33 występy w Serie A, w których zdobył dwie bramki. - Oficjalnie kończymy ten sezon, kończymy go w jak najbardziej romantyczny sposób - napisał Nicola Zalewski w mediach społecznościowych. - To był sezon, którego nigdy nie zapomnę. Strzeliliśmy gola, który zmienił naszą historię. Zdobyłem w nim pierwsze bramki w Serie A, gdzie dorastałem zarówno jako piłkarz i mężczyzna - wyznał.

Ich czas nadejdzie

Reprezentant Polski nie może odżałować, że Roma nie wygrała Ligi Europy. W finale w Budapeszcie lepsza była Sevilla, która była skuteczniejsza w konkursie rzutów karnych. - Nie ma się co z nas śmiać. Po ostatnim meczu chcieliśmy wyjść na boisko z pucharem w rękach... Ale nasz czas nadejdzie - zapowiedział kadrowicz.

